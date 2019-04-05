كلوب وجوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الشهر.. وماني وسيلفا على أفضل لاعب

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

أفضل لاعب عن شهر مارس بالدوري الإنجليزي

ترشح خمسة مدربين على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي، بينما ترشح 6 لاعبين على جائزة أفضل لاعب.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

الدوري الإنجليزي

ودخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول ورالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون وبيرندان رودرجز مدرب ليستر سيتي وماركو سيلفا مدرب إيفرتون قائمة الترشيحات.

وترشح جوارديولا للجائزة للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في مارس على بورنموث وواتفورد وفولام، وسجل فريقه 6 أهداف واستقبل هدفا وحيدا.

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وتواجد هازنهاتل للمرة الأولى بعدما خسر في أول الشهر من مانشستر يونايتد 3-2 قبل أن ينتصر على توتنام وبرايتون ليبتعد فريقه عن مراكز الهبوط بفارق 5 نقاط.

أما كلوب فقد جمع 10 نقاط من 4 مباريات إذ انتصر في 3 وتعادل في مباراة وحيدة أمام إيفرتون، وحضر رودجرز رفقة الثعالب بعدما خسر في الدقائق الأخيرة أمام واتفورد قبل أن ينتفض أمام فولام وبيرنلي وبورنموث.

واختتم القائمة ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون رغم تعادله مع ليفربول وخسارته من نيوكاسل 3-2 قبل أن ينتصر على تشيلسي 2-0 ويفوز على وست هام بنفس النتيجة.

وعلى صعيد اللاعبين فقد ترشح السداسي شيموس كولمان لاعب إيفرتون وساديو ماني وأندي روبيرتسون لاعبا ليفربول وبيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وجيمي فاردي مهاجم ليستر، وأخيرا جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون.

كولمان ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه طوال شهر مارس بجانب صناعته لهدف، فيما واصل ماني تألقه بتسجيل 3 أهداف، وصنع روبيرتسون هدفا ليصل إلى إجمالي 9 تمريرات حاسمة.

واستمر بيرناردو سيلفا على منوال التألق بتسجيله هدف وصناعة آخر، أما فاردي فانتفض مع رودجرز وسجل 3 أهداف وصنع هدفا، بينما ساعد وارد براوس فريقه بشكل كبير بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين رائعتين.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي:

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