مؤتمر زيدان - عن توابع الهزيمة أمام فالنسيا.. وهل يضم هازارد؟

لا يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الصورة سوداوية بشكل كبير بعد الهزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

زيدان فند إدعاءات أن الأداء كان كارثيا حسبما قال البعض، وأبرز الإيجابيات من تلك الخسارة، وذلك قبل مواجهة إيبار يوم السبت بالجولة 31.

الفرنسي ظهر خلال المؤتمر الصحفي للقاء وتناول العديد من النقاط التي تخص حاضر فريقه ومستقبله، وكل الآتي على لسانه.

وقع الهزيمة أمام فالنسيا؟ "علينا أن نقبل أننا واجهنا هذا العام صعوبات في تسجيل الأهداف وسنغير ذلك.. رأيت أشياء تُكتب مثل أننا لعبنا بشكل فظيع في فالنسيا وهذا كذب".

"لست قلقا بشأن وضع الفريق، لدينا 8 مباريات متبقية وعلينا أن ننهيها بشكل جيد.. يحتاج هذا النادي للفوز مرة أخرى، لفعل أشياء عظيمة مجددا".

"الهزيمة أمام فالنسيا تؤلمنا لكننا لن نمنحها المزيد من الوقت، الآن نريد أن نلعب مباراة جيدة يوم السبت لننتهي بشكل جيد".

"الهزيمة تعني دائما شيئا ما، بمعنى أن المنافس كان أفضل، لكننا فعلنا أشياء جيدة، وأنا مقتنع بأننا سنواجه غدا مباراة جيدة".

"لقد أحببت المباراة ضد فالنسيا على مستوى اللعب والتسليم لكن بعد ذلك افتقرنا إلى تسجيل الهدف، لا يمر الفريق بلحظة سهلة لكنهم شاركوا في اللعبة".

"ضد إيبار نتوقع مباراة معقدة أخرى.. بسبب خبرتي كلاعب، في مواسم مثل هذه فإن النصيحة الوحيدة التي يمكنني تقديمها للفريق هي مواصلة العمل".

أحقية الكرواتي في الكرة الذهبية؟ "مودريتش يستحق الكرة الذهبية، لقد فاز بها بسبب تمريراته الساحرة وأسلوب لعبه، إذا اعتقد آخر غير ذلك نحن آسفون. يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون لكن مودريتش يستحق الكرة الذهبية".

"لقد فاز هؤلاء اللاعبون كثيرا الأعوام الماضية وكان هذا العام صعبا، هذا النادي لديه حاجة للفوز مرة أخرى، أنا هنا من أجل ذلك".

مستقبل الثنائي "كيلور نافاس لديه عقد معنا، أنا أحبه كثيرا كلاعب وكشخص.. أريد استعادة مارسيلو، شاغلي الوحيد هو جعل اللاعبين يلعبون بشكل جيد".

ضعف هجومي؟ "عدد الأهداف 53 لنا أو ما يقارب عن ذلك، علينا أن نقبل أننا واجهنا هذا العام صعوبات في التسجيل وسنغيّر في العديد من الأشياء".

موقف البرازيلي "فينيسيوس جونيور يتقدم بشكل جيد للغاية ويتحسن من إصابته".





































المستقبل والصفقات، وهازارد؟ "أفهم أن الناس يرغبون في رؤية مدريد فائز فقط ولكن في بعض الأحيان تحدث أشياء يصعب تفسيرها، إنه موسم مُعقد".

"في العام المقبل سنقوم بأشياء، لكننا لن نتحدث عن ذلك الآن.. من بداية الموسم المقبل سيكون من الواضح من سيكون حارس المرمى الأساسي".

"في نهاية الموسم أو في بداية الموسم التالي سنتحدث عن هازارد وعن الآخرين. هازارد لاعب ذو شعبية كبيرة، إنه رائع".

ضع نفسك مكان زيدان واختر تشكيل ريال مدريد

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