منعطف جديد.. تقرير: ريال مدريد توصل لاتفاق مع رابيو

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 14:04

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

يبدو أن اسم النادي الذي قد يتعاقد مع أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الموسم المقبل لن يكون واضحا حتى قدوم الصيف.

رابيو ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة بشكل كبير، قبل أن تخرج عدة تقارير وتشير إلى اهتمام من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة الملكي في التعاقد مع رابيو ظهرت مع قدوم المدرب زين الدين زيدان، وأن الرئيس فلورنتينو بيريز أعطى الضوء الأخضر لتلك الصفقة.

تقرير "موندو ديبورتيفو" تبعه تقرير آخر من قناة Canal+ الفرنسية ذكرت فيه أن كلا الطرفين توصلا بالفعل لاتفاق شفهي.

ولم يشارك رابيو مع الفريق الباريسي منذ ما يقرب من 4 أشهر بعدما توقفت مفاوضات تجديد عقده، قبل أن يظهر اللاعب غير مبالي بخسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأُعجب بمقطع فيديو احتفل فيه باتريس إيفرا بفوز يونايتد على فريق العاصمة الفرنسية.

وخاض رابيو هذا الموسم 20 مباراة مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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