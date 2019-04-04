محدّث انتهت السوبر الإفريقي لكرة اليد - الزمالك بطلا على حساب الأهلي
الخميس، 04 أبريل 2019 - 19:24
كتب : Filgoal Team
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 39 مقابل 35.
38-35 للزمالك
37-35 للزمالك.. نقطة للأهلي وإيقاف دقيقتين لأحمد الأحمر
37-33 للزمالك
36-33 للزمالك
35-33 للزمالك
بداية الوقت الإضافي الرابع
نهاية الوقت الإضافي الثالث بتقدم الزمالك بفارق ثلاثة أهداف
35-32 للزمالك
33-32 للأهلي
33-31 للزمالك
32-31 للزمالك
طرد إبراهيم المصري لاعب الأهلي
بداية الوقت الإضافي الثالث
نهاية الوقت الإضافي الثاني بالتعادل 31-31
31-31 التعادل للزمالك
31-30 للأهلي
31-29 للأهلي
30-29 للأهلي
بداية الوقت الإضافي الثاني
نهاية الوقت الإضافي الأول
الزمالك يهدر رمية جزاء عن طريق أحمد الأحمر
29-29 التعادل للأهلي
29-28 للزمالك
28-28 التعادل للأهلي
28-27 للزمالك
بداية الوقت الإضافي الأول
نهاية المباراة بالتعادل والاحتكام للوقت الإضافي.
27-27 التعادل للزمالك
27-26 للأهلي و30 ثانية متبقية
26-26 التعادل للأهلي
26-25 للزمالك ودقيقتين إيقاف للاعب الأهلي - د.27
25-25 التعادل للزمالك
25-24 للأهلي
24-24 التعادل للزمالك
24-23 للأهلي.. نقطة للأهلي
23-23 التعادل للأهلي
23-22 للزمالك.. التقدم للأبيض
22-22 التعادل للزمالك
22-21 للأهلي
20-20 التعادل للزمالك
20-19 للأهلي
20-18 للأهلي
19-18 للأهلي.. نقطة للزمالك
19-17 للأهلي
18-17 الزمالك يهدر والأهلي يعود للتقدم بفاست بريك عن طريق إبراهيم المصري
17-17 التعادل للأهلي
17-16 للزمالك عن طريق أحمد الأحمر بطريقة رائعة
16-16 التعادل للأهلي
16-15 للزمالك
15-15 التعادل للأهلي
دقيقتان إيقاف للاعب الزمالك
15-14 للزمالك.. التقدم الأول للأبيض
14-14 التعادل الأول في الشوط الثاني
14-13 للأهلي
14-12 للأهلي
نقطة للزمالك.. 13-12 للأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-11
13-11 للأهلي
د. 26: نقطة للأهلي 12-11 للأهلي
وقت مستقطع للأهلي
11-11 التعادل الأول في اللقاء - د.25
11-10 للأهلي
رمية جزاء للزمالك وإيقاف دقيقتين للاعب الأهلي
11-9 للأهلي
11-8 للأهلي
10-8 للزمالك
10-7 للأهلي
د.18 - 7-4 للأهلي
الطيار يتصدى لرمية جزاء من الزمالك
د. 13.. 7-3 للأهلي
6-2 للأهلي
رمية جزاء للأهلي وإيقاف دقيقتين لدنجل لاعب الزمالك
5-2 نقطة للزمالك
وقت مستقطع للزمالك
5-1 للأهلي
4-1 للأهلي
3-1 للأهلي
2-1 للأهلي
1-1 نقطة للأهلي
1-0 للزمالك
بداية المباراة