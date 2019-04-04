محدّث انتهت السوبر الإفريقي لكرة اليد - الزمالك بطلا على حساب الأهلي

الخميس، 04 أبريل 2019 - 19:24

كتب : Filgoal Team

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 39 مقابل 35.

38-35 للزمالك

37-35 للزمالك.. نقطة للأهلي وإيقاف دقيقتين لأحمد الأحمر

37-33 للزمالك

36-33 للزمالك

35-33 للزمالك

بداية الوقت الإضافي الرابع

نهاية الوقت الإضافي الثالث بتقدم الزمالك بفارق ثلاثة أهداف

35-32 للزمالك

33-32 للأهلي

33-31 للزمالك

32-31 للزمالك

طرد إبراهيم المصري لاعب الأهلي

بداية الوقت الإضافي الثالث

نهاية الوقت الإضافي الثاني بالتعادل 31-31

31-31 التعادل للزمالك

31-30 للأهلي

31-29 للأهلي

30-29 للأهلي

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

الزمالك يهدر رمية جزاء عن طريق أحمد الأحمر

29-29 التعادل للأهلي

29-28 للزمالك

28-28 التعادل للأهلي

28-27 للزمالك

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية المباراة بالتعادل والاحتكام للوقت الإضافي.

27-27 التعادل للزمالك

27-26 للأهلي و30 ثانية متبقية

26-26 التعادل للأهلي

26-25 للزمالك ودقيقتين إيقاف للاعب الأهلي - د.27

25-25 التعادل للزمالك

25-24 للأهلي

24-24 التعادل للزمالك

24-23 للأهلي.. نقطة للأهلي

23-23 التعادل للأهلي

23-22 للزمالك.. التقدم للأبيض

22-22 التعادل للزمالك

22-21 للأهلي

20-20 التعادل للزمالك

20-19 للأهلي

20-18 للأهلي

19-18 للأهلي.. نقطة للزمالك

19-17 للأهلي

18-17 الزمالك يهدر والأهلي يعود للتقدم بفاست بريك عن طريق إبراهيم المصري

17-17 التعادل للأهلي

17-16 للزمالك عن طريق أحمد الأحمر بطريقة رائعة

16-16 التعادل للأهلي

16-15 للزمالك

15-15 التعادل للأهلي

دقيقتان إيقاف للاعب الزمالك

15-14 للزمالك.. التقدم الأول للأبيض

14-14 التعادل الأول في الشوط الثاني

14-13 للأهلي

14-12 للأهلي

نقطة للزمالك.. 13-12 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-11

13-11 للأهلي

د. 26: نقطة للأهلي 12-11 للأهلي

وقت مستقطع للأهلي

11-11 التعادل الأول في اللقاء - د.25

11-10 للأهلي

رمية جزاء للزمالك وإيقاف دقيقتين للاعب الأهلي

11-9 للأهلي

11-8 للأهلي

10-8 للزمالك

10-7 للأهلي

د.18 - 7-4 للأهلي

الطيار يتصدى لرمية جزاء من الزمالك

د. 13.. 7-3 للأهلي

6-2 للأهلي

رمية جزاء للأهلي وإيقاف دقيقتين لدنجل لاعب الزمالك

5-2 نقطة للزمالك

وقت مستقطع للزمالك

5-1 للأهلي

4-1 للأهلي

3-1 للأهلي

2-1 للأهلي

1-1 نقطة للأهلي

1-0 للزمالك

بداية المباراة

في إفريقيا كرة يد الزمالك الأهلي

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