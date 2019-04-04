سوبر اليد - مدرب الأهلي السابق: من يتفوق في أخر 5 دقائق سيحسم اللقب

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:54

كتب : FilGoal

عاصم حماد - كرة يد الأهلي

شدد عاصم حماد المدير الفني السابق لرجال الأهلي لكرة اليد على أهمية أخر 5 دقائق من مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء اليوم الخميس بمدينة وجدة المغربية في مواجهة السوبر الإفريقي. (التفاصيل من هنا)

ويتأهل حامل لقب المسابقة إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

أخبار متعلقة

سوبر اليد - مواجهة ثالثة بين الزمالك والأهلي.. من يخطف بطاقة التأهل لمونديال الأندية؟ سوبر اليد - خالد العوضي: الحمل الأكبر في مركز حراسة المرمى.. والحظوظ متساوية كرة يد - الأهلي يعلن قائمة السوبر الإفريقي.. وجوهر نبيل يرأس بعثة الفريق في المغرب كرة يد - على رأسهم الأحمر وبوغانمي.. الزمالك يعلن قائمة السوبر الإفريقي ضد الأهلي

وقال عاصم حماد لـ FilGoal.com عن المباراة: "ستكون مواجهة قوية للغاية وتحتاج إلى تركيز شديد للفوز بالكأس".

وأضاف حماد "هذه المباريات تلعب خلالها الأعصاب دورا هاما لترجيح كفة فريق على الآخر".

وتابع المدرب السابق للأهلي "أرى أن أخر 5 دقائق ستكون حاسمة، الفريق الذي يملك القدرة على التفوق في الأمتار الأخيرة ستكون له كلمة الحسم".

وشدد "سيحسم ذلك حالة اللاعبين في أخر 5 دقائق".

وأتم عاصم حماد تصريحاته "في أخر 5 دقائق يكون الضغط أكبر وشخصية اللاعبين تكون حاسمة، أتمنى أن تخرج المباراة بصورة تليق بالفريقين".

الأهلي كرة يد الزمالك عاصم حماد

نرشح لكم

أخر الأخبار

داني روز ينفجر بسبب العنصرية: لا أطيق الانتظار لاعتزال كرة القدم 5 ساعة | أوروبا
النساء والكرة - ريبيكا.. حبيبة تفانت حتى الاحتضار 5 ساعة | تقرير في الجول
القوة الذهنية.. السبيل إلى المجد 5 ساعة | أوروبا
يد - أحمد الأحمر: عدنا بعدنا كانت المباراة قريبة من الأهلي.. وسنركز الآن على الدوري 5 ساعة | رياضات أخرى
سبورت: برشلونة يقترب بشدة من إتمام صفقة دي ليخت 5 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الجمعة 5 أبريل 2019 والقنوات الناقلة – ليفربول يواجه ساوثامبتون 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك