سوبر اليد - مدرب الأهلي السابق: من يتفوق في أخر 5 دقائق سيحسم اللقب

شدد عاصم حماد المدير الفني السابق لرجال الأهلي لكرة اليد على أهمية أخر 5 دقائق من مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء اليوم الخميس بمدينة وجدة المغربية في مواجهة السوبر الإفريقي. (التفاصيل من هنا)

ويتأهل حامل لقب المسابقة إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وقال عاصم حماد لـ FilGoal.com عن المباراة: "ستكون مواجهة قوية للغاية وتحتاج إلى تركيز شديد للفوز بالكأس".

وأضاف حماد "هذه المباريات تلعب خلالها الأعصاب دورا هاما لترجيح كفة فريق على الآخر".

وتابع المدرب السابق للأهلي "أرى أن أخر 5 دقائق ستكون حاسمة، الفريق الذي يملك القدرة على التفوق في الأمتار الأخيرة ستكون له كلمة الحسم".

وشدد "سيحسم ذلك حالة اللاعبين في أخر 5 دقائق".

وأتم عاصم حماد تصريحاته "في أخر 5 دقائق يكون الضغط أكبر وشخصية اللاعبين تكون حاسمة، أتمنى أن تخرج المباراة بصورة تليق بالفريقين".