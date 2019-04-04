سوبر اليد - مواجهة ثالثة بين الزمالك والأهلي.. من يخطف بطاقة التأهل لمونديال الأندية؟

يلعب فريقا الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء اليوم على لقب سوبر إفريقيا لرجال كرة اليد في نسخته رقم 22 بمدينة وجدة المغربية.

تقام منافسة السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي بين قطبي كرة اليد المصرية.

وصل الزمالك إلى لقاء السوبر بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، أما الأهلي فكان بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية.

أقيم أول سوبر إفريقي بين الزمالك والأهلي في 2017 بمدينة أغادير المغربية، وحصد وقتها الأهلي لقبه الأول في التاريخ بعد الفوز على الأبيض بنتيجة 29-23.

وفي العام الماضي تكرر لقاء السوبر مجددا بين قطبي كرة اليد المصرية، وحسم الزمالك اللقب وقتها في الدقائق الأخيرة بنتيجة 21-20.

ويتأهل الفريق الفائز إلى بطولة كأس العالم للأندية، لكن اعتذر الفريقان عن المشاركة في أخر عامين بسبب إقامة البطولة في قطر.

ويقام مونديال الأندية هذا العام في السعودية لأول مرة بعد الفوز بتنظيمه على حساب قطر.

ونجح فريق الزمالك في حصد 5 ألقاب من بطولة السوبر الإفريقي طوال تاريخه أخرهم النسخة الماضية، بينما خسر اللقب مرتين فقط الأولى أمام الترجي التونسي عام 2016 وبعدها بعام من الأهلي.

أما الأهلي فخسر لقب السوبر الإفريقي 3 مرات في أخر 6 نسخ بينهما مرتين أمام النجم الساحلي والترجي التونسي على الترتيب والنسخة الأخيرة أمام الزمالك.

وحقق الأهلي لقب السوبر مرة واحدة فقط عام 2017 بمدينة أغادير على حساب الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري هو البطل التاريخي لمسابقة السوبر الإفريقي برصيد 9 مرات.