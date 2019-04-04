تقرير: ثورة قادمة في يونايتد.. سولشاير يتخلى عن 6 لاعبين

زعمت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يستعد للقيام بثورة في قائمة الفريق في سوق الانتقالات المقبلة وإبرام تعاقدات لتقوية النادي الطامح للعودة إلى منصات التتويج.

وكتبت أن النرويجي سيتخلى عن 6 لاعبين، وهو إن حدث فسيكون التغيير الأكبر في الفريق منذ عام 2015 حين تعاقد المدرب الأسبق لويس فان جال الهولندي مع 6 لاعبين واستغنى عن 8.

في العادة يغير مانشستر يونايتد 3 لاعبين قبل كل موسم، لكن الهزائم الثلاث الأخيرة أمام أرسنال وأمام ولفرهامبتون في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي جعلت الفريق مؤمنا بحاجته لتجديد دمائه.

وتتوقع الصحيفة أن أول الرحلين سيكون أنطونيو فالنسيا الذي لم يشارك في أي لقاء منذ يناير الماضي، وسيلحق به ماتيو دارميان الذي على الأرجح سيعود إلى بلده إيطاليا.

وتتنبأ باستغناء يونايتد عن مدافع من بين خماسي الخط الخلفي، الأقرب ماركوس روخو أو إريك بايي.

والثنائي الإسباني خوان ماتا وأندير هيريرا يبدو في طريقه للرحيل إلا إذا جدد النادي عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

أما التشيلي أليكسيس سانشيز الذي خيب آمال يونايتد فيبدو راحلا أيضا لكنه سيجد صعوبة في الحصول على نفس الراتب في ناد آخر، يحصل أسبوعيا على 500 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن فريق الشياطين الحمر يسعى لضم ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ولاعب وسط ذو قدرات هجومية وجناح.

وعلى رأس اللاعبين المستهدفين آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس وشباب إنجلترا والذي تبلغ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.

والمرشحون لخط الوسط هم ساؤول نيجز ورودري وتوماس بارتي ثلاثي أتليتكو مدريد، وإيفان راكيتيتش نجم برشلونة، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن يونايتد يفضل اللاعبين الإنجليز لتقوية صفوفه لكن يعلم جيدا صعوبة الحصول على الموهوبين جيدون سانشو وكالوم هودسون-أودوي لاعبي دورتموند وتشيلسي على الترتيب.