بونوتشي يفسر تصريحه الجدلي: أسيء فهمي لأنني تسرعت

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:04

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

أوضح ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن تصريحاته الجدلية بعد مباراة الفريق أمام كالياري كانت غريبة لبعض الناس لأنه تسرع في الحديث عن مسألة تعرض زميله مويس كين لهتافات عنصرية.

ليوناردو بونوتشي

النادي : يوفنتوس

وقال لاعب إيطاليا عبر إنستجرام:"بعد 24 ساعة أريد توضيح مشاعري. بالأمس أجريت مقابلة صحفية بعد المباراة مباشرة، وكلامي أسيء فهمه تماما، ربما لأنني تسرعت في التعبير عما يدور في ذهني".

وواصل بونوتشي البالغ عمره 31 عاما "ساعات وسنوات لن تكفي للحديث في هذا الموضوع. أدين قطعا كل أشكال العنصرية والتمييز. الإساءات غير مقبولة إطلاقا وهذا أمر لا يمكن أن يساء فهمه".

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وفاجأ بونوتشي الكل بقوله إن ما حدث بين كين وجمهور كالياري "يتحمله الطرفان بنسبة 50%-50%". (التفاصيل)

ووجه جمهور الفريق المضيف هتافات عنصرية لمهاجم يوفنتوس وإيطاليا الذي سجل الهدف الثاني خلال لقاء انتهى بفوز بيانكونيري بنتيجة 2-صفر.

ويستضيف يوفنتوس فريق ميلان يوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب البطولة ويحتاج إلى 6 نقاط من مبارياته الثماني المتبقية ليتوج رسميا باللقب الثامن على التوالي.

بونوتشي

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