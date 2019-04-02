مدرب حراس الإسماعيلي يجيب عن: هل يعود عواد للفريق؟

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 19:59

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، بأفراد فريقه بعد الفوز الذي تحقق على المقاولون العرب.

الإسماعيلي تجاوز المقاولون بهدفين دون رد، في الجولة 26 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة خاضها. (طالع التفاصيل)

وصرّح الصغير: "هدفنا الوصول للمربع الذهبي في الدوري".

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وأضاف في تصريحات صحيفة: "الفوز على المقاولون قرّبنا من تحقيق هذا الهدف".

وواصل: "بعد خروجنا من دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية، نريد التعويض من خلال الانتصارات المحلية".

وأشاد سعفان الصغير بحراسه: "محمد فوزي يقدّم مستوى مميز، هو حارس مميز حاله حال محمد مجدي ومحمود رضا".

واختتم مجيبا عن احتمالية عودة محمد عواد بعد انتهاء إعارته للوحدة السعودي: "عودة عوّاد في يد الإدارة وليست في يدي".

الإسماعيلي سعفان الصغير الدوري المصري

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