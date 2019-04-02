مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي للصدارة المؤقتة ودوريات أوروبية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي - الزمالك

منتصف الأسبوع لكنه مزدحم بمباريات الدوريات في مختلف أنحاء العالم.. دعونا نستعرض مباريات الثلاثاء العامر بالمواجهات القوية.

Filgoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

بعد التعادل الملطخ بالوحل أمام الزمالك، يسعى الأهلي لخطف صدارة الدوري مؤقتا عندما يواجه الاتحاد على ملعب برج العرب في السابعة والنصف مساء، وتُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

كما يلتقي الإسماعيلي بالمقاولون العرب في ملعب الجيش بالسويس، دربي أبناء عثمان يقام في الخامسة مساء، ويُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسعى للثأر من ولفرهامبتون واندررز بعد أن أطاح به الأخير من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحل عليه ضيفا في ملعب مولينو بالجولة 33 من المسابقة. تُنقَل عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها علي محمد علي.

الدوري الإسباني

أما برشلونة فيسعى للاقتراب أكثر من حسم اللقب عندما يحل ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا بالجولة 30 من الدوري بالتاسعة مساءً عبر beIN Sports 3، مع تعليق رؤوف خليف.

ويطمح أتليتكو لإطالة التنافس قدر المستطاع، باتسضافته جيرونا في واندا متروبوليتانو بالسابعة والنصف مساء عبر نفس المحطة بتعليق عامر الخوديري.

الدوري الإيطالي

المتصدر يوفنتوس يحل ضيفا على كالياري في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 4، بتعليق حفيظ دراجي.

كما يستقبل ميلان نظيره أودينيزي على ملعب سان سيرو في السابعة مساء عبر نفس المحطة بتعليق سوار الذهب.

كأس خادم الحرمين الشريفين

في السعودية يخوض محمد عواد مباراة مصيرية مع فريقه الوحدة أمام التعاون في ربع النهائي الأخير لمسابقة الكأس في السادسة مساء، وتُنقل عبر السعودية الرياضية.

الدوري المصري المواعيد

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