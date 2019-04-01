بالفيديو – مشجع يحتفل مع "جمجمة جده" بلقب الدوري الأرجنتيني

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 19:37

كتب : FilGoal

جمجمة مشجع راسينج

إن هبطت شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس في الساعات الماضية، فستجد أعلاما سماوية مخيمة على الأنحاء.. وجمجمة!

راسينج تعادل أمام تيجرس 1-1 وظفر رسميا بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة 18 في تاريخه.

ليقرر جابرييل أراندا المشجع المتعصب لـ راسينج، أن يُشرك أحد أحبائه في هذه الأجواء الاحتفالية: جده المتوفي.

أخبار متعلقة

فالفيردي يتحدث عن إحصائية تاريخية مهمة لـ برشلونة.. وهل يريح ميسي أمام فياريال أليجري: نأمل أن يكون رونالدو متاحا أمام أياكس.. الأمر ليس سهلا ماتيو جيندوزي.. تذكّروا الاسم حوار استثنائي - أريجو ساكي يتحدث لـ في الجول: عن كيفية قيادة أوركسترا النجاح

جابرييل نبش قبر فالنتينا أراندا، أخرج جمجمته، وطاف بها في شوارع بوينوس آيريس.

وصرّح أراندا لمحطة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية: "ذهبت إلى المقابر وأخرجت الجمجمة".

"هذه الجمجمة فأل حسن، سيكون فخورا لأني استخرجت جمجمته".

راسينج حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2014، والجد المتوفي لم يكتف بالمتابعة من السماء، بل كان حاضرا في أرض الحدث.

راسينج الدوري الأرجنتيني

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماني عن "رقم صلاح السيئ": تلك هي كرة القدم.. يوجد ما هو أهم 8 ساعة | أوروبا
مصطفى فتحي: أوضحت لـ جروس أنني لست لاعبا صغيرا.. وسأبقى في الزمالك حتى الموت 8 ساعة | الدوري المصري
3 تحديات تواجه الأهلي ضد الاتحاد.. الصدارة والاستمرار في عادة لاسارتي 8 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي للصدارة المؤقتة ودوريات أوروبية 8 ساعة | الدوري المصري
إيمري: تأثير مخيتاريان والنني و أوباميانج كان جيدا.. هذا ما نُريد خلقه في أرسنال 8 ساعة | أوروبا
عودة: زولا أهدر فرصة يمكن لطفل أن يسجلها.. وهذا تحذيري الذي لم ينفذه اللاعبون 9 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك