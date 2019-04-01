بالفيديو – مشجع يحتفل مع "جمجمة جده" بلقب الدوري الأرجنتيني

إن هبطت شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس في الساعات الماضية، فستجد أعلاما سماوية مخيمة على الأنحاء.. وجمجمة!

راسينج تعادل أمام تيجرس 1-1 وظفر رسميا بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة 18 في تاريخه.

ليقرر جابرييل أراندا المشجع المتعصب لـ راسينج، أن يُشرك أحد أحبائه في هذه الأجواء الاحتفالية: جده المتوفي.

جابرييل نبش قبر فالنتينا أراندا، أخرج جمجمته، وطاف بها في شوارع بوينوس آيريس.

وصرّح أراندا لمحطة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية: "ذهبت إلى المقابر وأخرجت الجمجمة".

"هذه الجمجمة فأل حسن، سيكون فخورا لأني استخرجت جمجمته".

راسينج حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2014، والجد المتوفي لم يكتف بالمتابعة من السماء، بل كان حاضرا في أرض الحدث.