انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (3) (0) حرس الحدود

من أجل تأمين الموقف في الدوري، يستضيف طلائع الجيش حرس الحدود في الجولة 27 من الدوري.

طلائع الجيش يحتل المركز الـ13 بـ28 نقطة، أما الحرس فهو فوق الجيش بمركز وحيد ونقطة وحيدة.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع تشكيل الفريقين..

بداية المباراة

ق.65 مصطفى محمد يضيف هدف الجيش الثالث بعد انقضاض مميز داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 هدف آخر لطلائع الجيش عن طريق علي الزاهدي

ق.1 هدف أول لطلائع الجيش بعد 34 ثانية فقط بواسطة مصطفى محمد

بداية المباراة