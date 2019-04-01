وكيلته: إيكاردي جاهز وسباليتي هو سيد قراره

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 09:58

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر

شددت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان على جاهزية الأخير للمشاركة في المباريات مع فريق نيراتزوري لكن المدرب لوتشيانو سباليتي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في النادي الإيطالي.

وقالت نارا في حوار مع البرنامج التلفزيوني Tiki Taka:"إيكاردي جاهز والأمر يعود إلى قرار المدرب. إذا عاد ماورو هل سيقوم بنفس الخيارات؟ الأمر منوط بالخيارات نفسها، لا أعلم. الأمر منوط كيف ترون الموقف".

وواصلت "إيكاردي لم يتكلم بعد، يتوقع فقط أن يلعب ويستعد لذلك. ما قاله سباليتي ليس خطوة للخلف. اعتاد ماورو على سماع أشياء كثيرة بشأنه لكنه يركز على مهمته لمساعدة إنتر في الملعب".

بعد غياب اللاعب الأرجنتيني لفترة عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب سباليتي، عاد قبل أيام للتدريبات لكن الأخير قرر إبعاده عن مواجهة لاتسيو يوم الأحد. (طالع تفسير المدرب لقراره)

وسقط إنتر في ملعبه بهدف أمام أعين إيكاردي وزوجته اللذين حضرا اللقاء في ملعب جوسيبي مياتزا.

وأتمت نارا "كانت كاميرا تلفزيونية مسلطة على وجهه خلال المباراة. كان يتابع الفريق ومهتما بزملائه، لا يحتاج لقول ذلك بصوت عال أو في وسائل التواصل الاجتماعي".

وشارك إيكاردي (26 عاما) في 28 مباراة بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وآخر لقاء شارك به لاعب سامبدوريا السابق كان أمام بارما في 9 فبراير الماضي حين فاز إنتر بهدف في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وزعمت تقارير أن إيكاردي قد يرحل عن إنتر مع نهاية الموسم الحالي.

إنتر ميلان إيكاردي

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