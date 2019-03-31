خطوة جديدة من المصري لتجنب خصم نقاط من رصيده

تسلم المصري البورسعيدي اليوم الأحد تأكيدا بتحويل مبلغ 70 ألف دولار للاعبه السابق جودي أنيكي.

وبذلك يصبح مجموع ما حصل عليه المهاجم النيجيري من المصري 200 ألف دولار، بعدما حصل من قبل على ١٣٠ ألف دولار نظير مكافأة المشاركة في كأس الكونفدرالية مع الفريق البورسعيدي.

ومن المقرر أن يقوم محامى اللاعب غداً بإخطار الاتحاد الدولى بإلتزام النادى المصري بالاتفاق المبرم بين الطرفين تفادياً لتغريم المصرى ماليا أو خصم ٦ نقاط من رصيده.

وينص الاتفاق على إرسال ٢٠٠ ألف دولار دفعة أولى للاعب، و١٥٠ ألف دولار كدفعات على ٣ أشهر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدر حكما لصالح جودي أنيكي بأحقيته في الحصول على 366 ألف دولار مستحقات متأخرة عن المصري وحددت يوم 15 مايو الماضي كحد أقصى لدفع المستحقات أو فرض عقوبات على النادي منها خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري.

وانضم جودي أنيكي للمصري قبل بداية موسم 2012/2013 لكنه لم يشارك مع الفريق بسبب اعتذار النادي وقتها عن عدم المشاركة في الدوري على خلفية أحداث مباراة المصري والأهلي.