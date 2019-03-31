محدّث انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) توتنام (1) نهاية المباراة

الأحد، 31 مارس 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

فيرمينو يحتفل بهدف ليفربول في توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 89 جووووووول ثااااااني لليفربول. رأسية صلاح يتصدى لها الحارس وتصطدم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق.69 جوووول التعااادل لتوتنام عن طريق لوكاس مورا

ق. 58 صلاح ينفرد تماما ويسدد في الدفاع

ق. 55 تصويبة من هاري كين يتصدى لها أليسون وترتد إلى لوكاس مورا الذي يسدد ويحولها الدفاع إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 تصويبة رائعة من ماني لكن بجانب المرمى بقليل

ق. 15 جوووووووووول أوووول لليفربول. عرضية رائعة من روبرتسون وجدت رأسية أروع من فيرمينو في المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول توتنام

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