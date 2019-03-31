يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 89 جووووووول ثااااااني لليفربول. رأسية صلاح يتصدى لها الحارس وتصطدم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق.69 جوووول التعااادل لتوتنام عن طريق لوكاس مورا

ق. 58 صلاح ينفرد تماما ويسدد في الدفاع

ق. 55 تصويبة من هاري كين يتصدى لها أليسون وترتد إلى لوكاس مورا الذي يسدد ويحولها الدفاع إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 تصويبة رائعة من ماني لكن بجانب المرمى بقليل

ق. 15 جوووووووووول أوووول لليفربول. عرضية رائعة من روبرتسون وجدت رأسية أروع من فيرمينو في المرمى.

بداية المباراة