لاعب هدرسفيلد يتفاجأ بنبأ هبوط فريقه خلال لقاء تليفزيوني

تعرّض كريستوفر شيندلر لاعب هدرسفيلد تاون، لموقف غير مألوف خلال مقابلة تليفزيوني بعد المباراة.. تم إبلاغه بهبوط فريقه!

هدرسفيلد تاون هبط رسميًا بهزيمته 0-2 على ملعب كريستال بالاس، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال شيندلر بعد المباراة عندما سُئل عن مشاعره بعد الهبوط: "من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة في هذه اللحظة، لم أعرف بأمر الهبوط حتى أخبرتني الآن".

واستدرك: "ولكن علينا أن نكون واقعيين، فقد عرفنا قبل 6 أو 8 أسابيع أن الأمر سيكون صعبا للغاية وأننا سنحتاج إلى معجزة".

وواصل اللاعب الألماني حديثه: "أشعر بالفراغ الداخلي، لو راجعنا الموسم بأثر رجعي، فسنكتشف أننا لم نكن جيدين بالشكل الكافي للتواجد في أفضل دوري بالعالم".

مشددا: "احتجنا إلى إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن لأجل الجماهير".

وتأسف شيندلر للهبوط: "لا يوجد من يرغب بتواجد الهبوط في سيرته الذاتية، ولكننا قدمنا بعض السنوات الرائعة في النادي، ونمونا معا، صعدنا إلى الدوري الممتاز عندما لم يرشحنا أحد لذلك".

مختتما: "علينا تقبُل حقيقة أننا لم نكن جيدين بالشكل الكافي، لم نُظهر الجودة على أرض الملعب. من الصعب تقبل الهبوط في هذه اللحظة. الآن علينا أن نعمل بكل قوتنا ونظهر بشكل إيجابي في الاسابيع الأخيرة كإعداد للموسم المقبل".

ليكون هدرسفيلد تاون أسرع فريق يهبط في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة، بعد 32 مباراة فقط، معادلا هبوط دربي كاونتي عام 2008.