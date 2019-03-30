لاعب هدرسفيلد يتفاجأ بنبأ هبوط فريقه خلال لقاء تليفزيوني

السبت، 30 مارس 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

كريستوفر شيندلر - هدرسفيلد تاون

تعرّض كريستوفر شيندلر لاعب هدرسفيلد تاون، لموقف غير مألوف خلال مقابلة تليفزيوني بعد المباراة.. تم إبلاغه بهبوط فريقه!

هدرسفيلد تاون هبط رسميًا بهزيمته 0-2 على ملعب كريستال بالاس، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال شيندلر بعد المباراة عندما سُئل عن مشاعره بعد الهبوط: "من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة في هذه اللحظة، لم أعرف بأمر الهبوط حتى أخبرتني الآن".

أخبار متعلقة

بعد الهبوط.. مدرب هدرسفيلد يكشف عن لافتة غريبة من لاعبي كريستال بالاس بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتجاوز بلاكبيرن ويشعل الصراع على مراكز الملحق بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد

واستدرك: "ولكن علينا أن نكون واقعيين، فقد عرفنا قبل 6 أو 8 أسابيع أن الأمر سيكون صعبا للغاية وأننا سنحتاج إلى معجزة".

وواصل اللاعب الألماني حديثه: "أشعر بالفراغ الداخلي، لو راجعنا الموسم بأثر رجعي، فسنكتشف أننا لم نكن جيدين بالشكل الكافي للتواجد في أفضل دوري بالعالم".

مشددا: "احتجنا إلى إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن لأجل الجماهير".

وتأسف شيندلر للهبوط: "لا يوجد من يرغب بتواجد الهبوط في سيرته الذاتية، ولكننا قدمنا بعض السنوات الرائعة في النادي، ونمونا معا، صعدنا إلى الدوري الممتاز عندما لم يرشحنا أحد لذلك".

مختتما: "علينا تقبُل حقيقة أننا لم نكن جيدين بالشكل الكافي، لم نُظهر الجودة على أرض الملعب. من الصعب تقبل الهبوط في هذه اللحظة. الآن علينا أن نعمل بكل قوتنا ونظهر بشكل إيجابي في الاسابيع الأخيرة كإعداد للموسم المقبل".

ليكون هدرسفيلد تاون أسرع فريق يهبط في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة، بعد 32 مباراة فقط، معادلا هبوط دربي كاونتي عام 2008.

هدرسفيلد تاون الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ستراسبورج ينهي هيمنة باريس سان جيرمان ويتوج بكأس الرابطة الفرنسية 4 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2019 والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول ومباريات بالجملة 5 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: أرضية برج العرب تحسنت في الأيام الأخيرة.. وحالته تحدد مكان مباراة الاتحاد والأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
لاعب يوفنتوس الشاب: أريد الوصول لمستوى ميسي ورونالدو 5 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية إذا لم يلعب الأهلي هناك 5 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – أتليتكو يسحق ألافيس ويشعل الصراع على المربع الذهبي 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك