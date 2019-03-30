بالفيديو - هدرسفيلد يهبط رسميا ويعادل الرقم القياسي لأسرع سقوط في الدوري الإنجليزي

السبت، 30 مارس 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

هدرسفيلد تاون

هبَط هدرسفيلد تاون إلى القسم الثاني الإنجليزي، بخسارته 0-2 أمام كريستال بالاس، في الجولة 32 من المسابقة.

مباراة ملعب سيلهرست بارك أعلنت سقوط هدرسفيلد بشكل رسمي، إذ تجمّد رصيده عند 14 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

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ليكون هدرسفيلد تاون أسرع فريق يهبط في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة، بعد 32 مباراة فقط، معادلا هبوط دربي كاونتي عام 2008.

لوكا ميليفويفيتش سجّل هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة 76، قبل أن يؤكد زميله باتريك فان أنهولت هبوط هدرسفيلد في الدقيقة 88 بهدف ثانٍ.

هدرسفيلد تاون هو الفريق الأصلي للاعبنا المصري رمضان صبحي الذي يلعب معارا للأهلي حتى نهاية الموسم، بعد أن قضى الدور الأول بين صفوفه.

الفريق لم يفز سوى في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، وتعادل 5 مرات، وخسر 24 مباراة.

وكان هدرسفيلد تاون قد صعد إلى الدوري الإنجليزي عام 2017، ليقضي موسمين قبل هبوطه مجددا.

هدرسفيلد تاون الدوري الإنجليزي

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