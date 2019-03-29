صفقة جديدة تقترب؟ ماركا: ريال مدريد اجتمع مع وكيل بيانيتش ويوفيتش

الجمعة، 29 مارس 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - فرانكفورت

هل يحاول ريال مدريد التعاقد مع صفقة جديدة؟ هذا ما تكشفه الأيام المقبلة بعدما أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى ذلك.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير النادي الملكي اجتمع في مقر النادي مع وكيل اللاعبين فالي رمضاني.

رمضاني يعد وكيل الثنائي ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والأخير يحظى باهتمام من برشلونة.

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والصحيفة أشارت إلى أن ذلك سببا في إثارة التساؤلات حول مستقبل يوفيتش الذي يبدي برشلونة اهتماما كبيرا به.

وتطرقت ماركا إلى موقف بيانيتش أيضا الذي قالت إنه رغم تجديد عقده مع البيانكونيري حتى ٢٠٢٣ إلا أنه يبقى خيارا مطروحا في ظل القدرات الكبيرة التي يتمتع بها.

ولكن الأمر لا يبدو مرتبطا بيوفيتش وبيانيتش فقط. رمضاني يمثل أيضا كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وماركوس ألونسو ظهير أيسر تشيلسي.

وتعاقد ريال مدريد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قادما من بورتو البرتغالي مع بداية الموسم المقبل ولمدة ٥ سنوات.

يوفيتش صاحب الـ 21 عاما انتقل على سبيل الإعارة من فريق بنفيكا البرتغالي إلى فرانكفورت في 2017.

وتنتهي إعارة المهاجم الصربي لـ فرانكفورت في صيف 2019.

وارتبط اسم لوكا يوفيتش بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أدائه اللافت للنظر في الدوري الألماني.

وسجل لوكا 22 هدفا هذا الموسم بقميص فرانكفورت وصنع 7 أهداف خلال ظهوره في 36 مباراة.

منذ انضمامه للفريق الألماني، وشارك لوكا في 63 مباراة في كل المسابقات ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة 9.

تألق لوكا يوفيتش ساهم في منافسة فرانكفورت على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن الرابع مونشنجلادباخ و3 نقاط عن الثالث ليبزيج.

وفي الدوري الأوروبي، وصل فرانكفورت لربع نهائي المسابقة بفضل أداء لوكا الذي أقصى إنتر من البطولة في دور الـ 16 ويستعد لمواجهة بنفيكا.

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