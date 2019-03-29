كاسيميرو: مورينيو جعلني أشعر أني الافضل.. وزيدان أكثر من مدرب

الجمعة، 29 مارس 2019 - 16:32

كتب : FilGoal

هدف كاسيميرو لريال مدريد في أتليتكو

استعاد البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بعض الذكريات مع مدرب النادي الأسبق جوزيه مورينيو، كما تطرق إلى علاقته مع المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وأجرى لاعب السيليساو حوارا مع صحيفة ماركا الإسبانية، واستهله بالحديث عن البدايات.

وقال: "لم يكن أحد يعرفني في البداية. كان في استقبالي صحفيين فقط وأحدهما أقلني إلى الفندق، اتذكر هذا اليوم جيدا، فقد هبطت في السادسة صباحا. اتذكر هذا اليوم دوما سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة".

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وأضاف "الجميع يحلم دائما ولكن ليس دائما ما تتحقق كل الأحلام، والآن أنا أعيش حلمي يوميا".

وتطرق إلى فرصة اللعب مع الفريق الأول لأول مرة والتي منحه إياها مورينيو، وأشار"اتذكر هذا اليوم جيدا، لم أعتقد أنني سألعب وقلت ربما أحصل على عدة دقائق، استدعاني مورينيو إلى مكتبه قبل المباراة وقال لي: هل ترى تلك السبورة؟ نظرت فوجدت اسمي في التشكيل الأساسي".

"قال لي وقتها الكثير من الكلام الجيد الذي منحني ثقة وجعلني أشعر أني أفضل لاعب وسط في العالم، وقد كان ذلك سببا في ظهوري بمستوى جيد في تلك المباراة".

وعن حاجة الملكي للتطور خلال الفترة المقبلة "انظر لتشكيلنا، نحن نملك ثنائي من أفضل الحراس في العالم، ظهيرنا الأيمن من أفضل ٣ في العالم والأيسر نفس الحال، أما قلبي الدفاع فهما من أفضل ٣ مدافعين في العالم، لدينا لوكا مودريتش أفضل لاعب بالعالم وإلى جواره توني كروس وكاسيميرو"

"في الهجوم أعتقد أن كريم بنزيما كان مبهرا هذا الموسم وأيضا يتألق جاريث بيل وهناك فينيسيوس وأسينسيو.. لدينا لاعبين كبار، كل ما في الأمر أننا لم نكن على قدر التوقعات هذا الموسم".

وعن المدرب زيدان انهال بالمديح "واحد من رموز هذا النادي، ليس فقط كلاعب بل كمدرب أيضا. إنه أكثر من مجرد مدرب، بالنسبة للفريق زيدان لم يرحل أبدا، بالتأكيد عانى معنا خلال هذا الوقت زلهذا عاد ولكنه لم يرحل".

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