انتهت في الدوري – المقاولون العرب (2) - (2) المصري.. تعادل قاتل
الجمعة، 29 مارس 2019 - 15:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل فريق.
ق90+5: جوووووول المصري يدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق أوستن أموتو.
ق75: جوووووول أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون بعدما ارتطمت الكرة بمحمد كوفي مدافع المصري لتسكن الشباك.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45+:4 جووووول إسلام عيسى يسجل هدف التعادل للمصري من ركلة جزاء.
ق45+2: ركلة جزاء للمصري.
ق19: جوووووول هدف أول للمقاولون بطريقة رائعة بعد ركلة مقصية على الطائر من فاروقا.
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل.
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