انتهت في الدوري – المقاولون العرب (2) - (2) المصري.. تعادل قاتل

الجمعة، 29 مارس 2019 - 15:57

كتب : FilGoal

سعيدو سيمبوري لاعب المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل فريق.

ق90+5: جوووووول المصري يدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق أوستن أموتو.

ق75: جوووووول أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون بعدما ارتطمت الكرة بمحمد كوفي مدافع المصري لتسكن الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+:4 جووووول إسلام عيسى يسجل هدف التعادل للمصري من ركلة جزاء.

ق45+2: ركلة جزاء للمصري.

ق19: جوووووول هدف أول للمقاولون بطريقة رائعة بعد ركلة مقصية على الطائر من فاروقا.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل.

المقاولون العرب المصري الدوري المصري

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