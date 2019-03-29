بيكيه يتحدث عن ميسي "الفكاهي" ويسخر من إسبانيول

تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن زميله في الفريق ليونيل ميسي واصفا إياه بأنه شخص فكاهي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وجاء توصيف بيكيه على النقيض مما يعرف عن البرغوث الأرجنتيني الذي اشتهر دوما بالخجل.

وقال بيكيه في أحد البرامج الكوميدية عبر محطة موفي ستار الإسبانية إن ميسي يتمتع بحس فكاهي كبير للغاية وذلك يظهر في المحادثات التي تضم لاعبي الفريق عبر تطبيق واتس آب.

وأضاف المدافع الكتالوني أن ميسي واحد من أكثر الأشخاص فكاهة وسخرية من بين من يعرفهم على الإطلاق.

وعلى جانب آخر لم يفوت بيكيه فرصة السخرية من الجار الكتالوني إسبانيول وذلك قبل الدربي الذي يجمع بين الفريقين.

وقال جيرارد في ختام تصريحاته إنه يمتلك أموال أكثر من ميزانية نادي إسبانيول بأكمله.