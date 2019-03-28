توقع قمة الزمالك والأهلي واربح موبايل SICO

شارك في التحدي الآن لتنال فرصة ربح موبايل SICO يقدمه FilGoal.com في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي تجري يوم السبت.

توقع المباراة، النتيجة ومسجلي الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات لتعزز فرصتك في الفوز بموبايل SICO Infinity Max.

صاحب أكبر عدد من النقاط سيربح الموبايل، وفي حال تساوي أكثر من متسابق سيتم النظر إلى النقاط الخاصة فقط بتوقع النتيجة. وإذا استمر التساوي سيتم النظر فقط إلى النقاط الخاصة بتوقع مسجلي الأهداف. وإذا استمر التساوي فستحسم القرعة الفائز.

هيا ادخل على مسابقة التوقعات الآن وشارك في التحدي.

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