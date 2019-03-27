بالفيديو - "من أجل إنريكي".. موراتا يقود إسبانيا لفوز صعب على مالطا وعدة أرقام قياسية

فازت إسبانيا على مضيفتها مالطا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2020.

ألفارو موراتا سجّل هدفي إسبانيا، لتنفرد إسبانيا بصدارة المجموعة السادسة.

منتخب لاروخا رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد مالطا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

إسبانيا لعبت دون مدربها لويس إنريكي الذي لم يتواجد في المباراة، بسبب ظروف عائلية قهرية بحسب بيان الاتحاد الإسباني صباح اليوم.

هذا لم يمنع إسبانيا من التسجيل للمباراة رقم 32 على التوالي، إذ تعد الهزيمة أمام إيطاليا 0-2 في دور الـ16 ليورو 2016 هي آخر مباراة فشلت فيها إسبانيا في التسجيل.

الرقم القياسي على هذا الصعيد يعود لخوارق المجر بـ66 مباراة متتالية، ما بين 1949 و1957.

المنتخب الإسباني استحوذ على الكرة بنسبة 83,5%، وهو أعلى استحواذ للاروخا منذ سبتمبر 2006.

موراتا سجّل الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة طولية من المدافع ماريو إيرموسو، ليتسلم الكرة بشكل أنيق وينهيها في شباك أصحاب الأرض.

ليصير موراتا أول لاعب يسجل لـ إسبانيا أثناء لعبه لـ ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

كما بات ثالث لاعب تاريخيًا يسجّل بقميص إسبانيا أثناء تمثيله 4 أندية مختلفة، بعد فيرناندو مورينتس وخوليو ساليناس.

في الشوط الثاني دخل إيكر مونياين كبديل في صفوف إسبانيا، ليخوض مباراته الدولية الثانية.

المباراة الدولية الأولى لـ مونياين تعود إلى 29 فبراير 2012 في مواجهة فنزويلا، أي منذ 7 سنوات و26 يوما.

روبيرت مورينو المدرب المؤقت لـ إسبانيا في المباراة بدلا من إنريكي الغائب، استعين ببديل إسباني ذهبي كلاسيكي في الدقيقة 65، هو خيسوس نافاس قائد إشبيلية.

ليرسل الجناح الأندلسي عرضية الهدف الثاني في الدقيقة 72، وينطحها موراتا مسجلا هدفه الدولي رقم 15 في المركز 20 على قائمة الهدافين التاريخيين لـ إسبانيا.

وفي نفس المجموعة، فازت رومانيا على جزر الفارو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب دكتور كونستانتين رادوليسكو.

سيبريان إيوان دياك سجّل هدف رومانيا الأول في الدقيقة 26، قبل أن يضيف كلاوديو كيسرو هدفين في الدقيقتين 29 و33.

فيلورمور دافيدسن قلّص الفارق للضيوف في الدقيقة 40، واختتم جورج بوسكاس الأهداف في الدقيقة 63.

لترفع رومانيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتستقر جزر الفارو في قاع المجموعة بلا نقاط.