تشكيل نيجيريا لمواجهة مصر - نجم أرسنال يقود النسور

أعلن جرينوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن التشكيلة التي تواجه مصر وديًا بعد أقل من ساعة.

وشهدت التشكيلة وجود ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي، وأليكس إيوبي جناح أرسنال.

ويستعد المنتخبات لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر في يونيو المقبل.

طالع تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

تشكيل نيجيريا:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: عبد الله شيهو - ويليام تروست إيكونج – ليون بالوجن - جاميلو كولينز

الوسط: ويلفريد نديدي – جون أوجو - موسيس سيمون – أليكس إيوبي – هنري أونيكورو

الهجوم: بول أونواتشو