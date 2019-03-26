شوقي غريب: استفدنا رغم الخسارة من هولندا.. نركز على السلبيات من أجل تصحيحها

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 18:15

كتب : محمد سمير

شوقي غريب

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بتجربة التوقف الدولي في مارس رغم الخسارة اليوم الثلاثاء أمام هولندا بهدف نظيف وديا.

وقال شوقي غريب عقب المباراة: "تجربة مفيدة أمام لاعبين يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، وكان لقاء أشبه بالرسمي".

وأضاف في تصريحات لقناة أون سبورت "استفدنا من المعسكر ولعبنا أمام فريق كبير مثل هولندا ولديهم وعي خططي كبير".

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وبسؤاله عن كثرة الفرص المهدرة أوضح غريب "إذا وضعنا نسبة لتسجيل الأهداف من الفرص السانحة لكل فريق في أي مباراة لن تتعدى 10 إلى 15% لذلك الأمر ليس بالمشكلة الكبيرة".

وبالحديث عن القائمة المستدعاة في مارس قال غريب: "منحنا فرصة لعمر مرموش الذي ينضم للمرة الأولى وفرصة لحارسي المرمى مصطفى شوبير واليوم لعمر صلاح الغائب من فترة".

وكان المنتخب الأوليمبي قد تغلب على أمريكا وديا بهدفين نظيفين.

وشدد غريب "كل تجربة ولها إيجابيات وسلبيات، نركز على السلبيات من أجل تصحيح الأخطاء مستقبلا".

وعن البطولة الإفريقية المقامة في مصر نوفمبر المقبلة أوضح غريب "فرصنا كبيرة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد".

وأضاف "اليوم سنعلم من الـ14 فريقا المتأهلين للمرحلة الأخيرة من تصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية المقامة في مصر، وفي شهر يونيو سنعلم من السبعة فرق المقرر مشاركتهم في البطولة".

وأتم شوقي غريب حديثه "هنا سنقوم بالإعداد الجيد بناء على أسماء الفرق المتأهلة".

مصر الأوليمبي شوقي غريب

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