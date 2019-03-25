الأهلي يغلق تدريباته قبل مواجهة للزمالك

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إغلاق التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدا الثلاثاء وحتى مباراة الزمالك المقبلة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم السبت المقبل 30 مارس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري بملعب برج العرب.

جاء قرار عبد الحفيظ لإتاحة الفرصة للجهاز الفني واللاعبين لمزيد من التركيز خلال التدريبات.

على جانب آخر ستتولى إدارة الإعلام داخل الأهلي تلبية احتياجات الصحفيين فيما يتعلق بأخبار الفريق خلال الأيام المقبلة والرد على جميع الاستفسارات.

ويخوض الأهلي تدريباته دون اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول والأوليمبي على أن تنضم هذه المجموعة خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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