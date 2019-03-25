تحت أعين أرسنال ويونايتد وميلان.. كاراسكو: أرغب في العودة لأوروبا مجددا

فتح يانيك كاراسكو جناح منتخب بلجيكا وداليان ييفانج الصيني الباب أمام أندية أوروبا من أجل التعاقد معه، معلنا بشكل واضح رغبته في العودة لدوريات أوروبا من جديد.

يانيك كاراسكو النادي : داليان ييفانج

وقال كاراسكو: "أرغب في العودة لأوروبا مرة أخرى. هناك العديد من الأندية مُهتمة بي".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ذا صن "كنت أمتلك العديد من العروض في يناير الماضي، وحاولنا الوصول لحل مع فريقي لكي أرحل، ولكن هذا لم يحدث".

وأردف "ولكنني اتفهم قرار داليان. هم يرغبون في الحفاظ علي في صفوف الفريق".

وأشار "أنا مرتاح في الصين ولكنني فقدت مركزي الأساسي في المنتخب".

وأتم "من مستوى المنافسة، ستكون هناك دائما أوقات لن تُشارك فيها".

كاراسكو كان هدفا لـ أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جانب اهتمام من مانشستر يونايتد وميلان، وفقا لصحيفة ذا صن.

صاحب الـ 25 عاما انتقل من أتليتكو مدريد الإسباني إلى الدوري الصيني في فبراير من العام الماضي.

ولعب كاراسكو 28 مباراة بقميص داليان ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9.

وينتهي عقد كاراسكو مع داليان الصيني في 2022.

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