الفيفا يحدد موعد الاستماع لاستئناف تشيلسي ضد عقوبته من إبرام صفقات

الإثنين، 25 مارس 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

تشيلسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الـ11 من شهر أبريل المقبل موعدا للاستماع لاستئناف نادي تشيلسي ضد عقوبته من إبرام أي انتقالات لفترتين.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم الاثنين إلى أن الفيفا أبلغ تشيلسي رسميا بموعد الجلسة لبدء الاستماع.

وكان الفيفا أعلن عقاب تشيلسي من إبرام أي صفقات لفترتي انتقالات بسبب ضمه للاعبين تحت 18 عاما وهو ما يعد مخالفا للوائح انتقال اللاعبين.

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وأبلغ الفيفا النادي الإنجليزي بأن استئنافه على القرار لن يعني إيقاف تنفيذ العقوبة.

يذكر أن برشلونة وقعت عليه نفس العقوبة في وقت سابق بسبب ضمه للاعبين قُصر.

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