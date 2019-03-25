إقالة مارك فوت بعد فشله في قيادة منتخب المغرب 23 عاما لأمم إفريقيا في مصر

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة الهولندي مارك فوت من منصبه كمدير فني لمنتخب المغرب تحت 23 عاما.

منتخب المغرب تحت 23 عاما فشل في الوصول لأمم إفريقيا تحت 23 عاما التي ستقام في مصر في نوفمبر من العام الجاري.

وخسر المنتخب المغربي تحت 23 عاما أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، مما جعل المنتخب المغربي يخرج من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

وأعلن الاتحاد المغربي في بيانه الرسمي إقالة مارك فوت بسبب "فشل المدرب في تحقيق الأهل لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والذي كان هدفا أساسيا لعقد المدرب مع الاتحاد".

مصر تستضيف بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر من العام الجاري، وهي البطولة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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