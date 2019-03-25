رئيس دورتموند: لا يوجد نادي في العالم يستطيع إقناعنا ببيع سانشو

الإثنين، 25 مارس 2019 - 18:40

كتب : FilGoal

دورتموند - سانشو

استبعد مايكل زورك رئيس نادي بروسيا دورتموند الألماني احتمالية مغادرة جادون سانشو نجم ناديه خلال الصيف المقبل.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وارتبط اسم النجم الإنجليزي الشاب بالانتقال لنادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل بعدما تألق بشدة مع فريقه الألماني هذا الموسم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات زورك قائلا: "لا أعرف أي شيء عن هذه الأخبار".

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وأضاف "أنا أبعد ما يكون عن تحديد سعر سانشو، ولكنني أقول إنه حتى أكبر نادي في العالم لن يكون قادرا على اقناع دورتموند بالتخلي عن سانشو".

وشدد "سانشو سيلعب الموسم المقبل مع دورتموند ونحن نخطط لذلك".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام مانشستر يونايتد بضم سانشو مقابل ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.

سانشو البالغ من العمر 18 عاما ساهم حتى الآن بشكل مباشر في 20 هدفا لفريقه خلال 26 مباراة في الدوري الألماني.

وانضم سانشو لصفوف دورتموند بداية الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي.

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