مساعد أجيري: مباراة نيجيريا مهمة جدا لنا

الإثنين، 25 مارس 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

شدد تيتو ساجيفان مساعد خافير أجيري مدرب مصر على أهمية اللقاء الودي بين الفراعنة ومضيفتهم نيجيريا يوم الثلاثاء.

وقال تيتو في تصريحات نشرها موقع pmnewsnigeria:"هذه مباراة هامة جدا، لأن نيجيريا فريق قوي وهو اللقاء الودي الأخير لنا قبل كأس إفريقيا".

وواصل "سنبذل قصارى جهدنا لنفوز. بالتأكيد نحن فريق قوي، لكن نيجيريا قوية أيضا. اللقاء النسبة لنا حيوي، لدينا لاعبون يافعون وذو خبرة يستعدون للمواجهة".

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وتعادل الفراعنة أمام النيجر بهدف لمثله يوم السبت في آخر لقاءات تصفيات البطولة التي تستضيفها مصر انطلاقا من 21 يونيو المقبل.

وتأهلت نيجيريا للبطولة بعدما غابت عن آخر نسختين.

ونيجيريا الآن من أقوى فرق القارة وقدمت أداء قويا في كأس العالم الأخيرة وكانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور ثمن النهائي لولا الخسارة في وقت متأخر أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.

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