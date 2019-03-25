توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

يقدم FilGoal.com شكلا جديدا لمسابقة التوقعات والتي يضاف إليها البطولة التي يعشقها الملايين.. دوري أبطال أوروبا.

تستطيع الآن توقع نتائج مباريات البطولة لتربح موبايل سامسونج جالاكسي A5.

المتسابق الذي سيجمع أكبر عدد من النقاط حتى نهاية البطولة سيفوز بالموبايل.

في الشكل الجديد لمسابقة التوقعات.. تستطيع أن تتحدى أصحابك.. كون مجموعة خاصة بكم وأرسل الدعوة لأصدقائك لينضموا إليك في أي بطولة شئت.

الدوري المصري مستمر في مسابقة التوقعات حتى نهاية الموسم الحالي.. والآن، هناك دوري أبطال أوروبا.

حدث التطبيق إذا كان هاتفك أندرويد من هنا

أو من هنا إذا كان هاتفك آي فون

أو توقع المباريات على حاسوبك بالضغط هنا

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