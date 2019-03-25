توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

الإثنين، 25 مارس 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

دوري الأبطال

يقدم FilGoal.com شكلا جديدا لمسابقة التوقعات والتي يضاف إليها البطولة التي يعشقها الملايين.. دوري أبطال أوروبا.

تستطيع الآن توقع نتائج مباريات البطولة لتربح موبايل سامسونج جالاكسي A5.

المتسابق الذي سيجمع أكبر عدد من النقاط حتى نهاية البطولة سيفوز بالموبايل.

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في الشكل الجديد لمسابقة التوقعات.. تستطيع أن تتحدى أصحابك.. كون مجموعة خاصة بكم وأرسل الدعوة لأصدقائك لينضموا إليك في أي بطولة شئت.

الدوري المصري مستمر في مسابقة التوقعات حتى نهاية الموسم الحالي.. والآن، هناك دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال أوروبا مسابقة التوقعات

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