مدرب نيجيريا: مباراة مصر فرصة لتجربة لاعبين جدد.. سنبدأ بأكبيي وأونواتشو

شدد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مواجهة مصر ستكون فرصة لتجربة لاعبين جدد.

ويستضيف منتخب نيجيريا نظيره المصري مساء غد الثلاثاء على ملعب ستيفن كيشي ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا.

وكان منتخب نيجيريا قد سمح لفرانسيس أوزوهو حارس المرمى الأساسي بمغادرة المعسكر للانضمام إلى منتخب الأولمبي لمواجهة ليبيا في ذهاب تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي: "نلعب غدا أمام مصر بحارسي مرمى، سنبدأ بمشاركة دانييل أكيبي".

ويلعب أكيبي في فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ويعتبر الحارس الثاني في المنتخب النيجيري.

وأضاف روهر "سنقوم بتقسيم المباراة غدا، يبدأ أكيبي وفي الشوط الثاني يلعب إيكيتشوكو إيزنوا".

وعن باقي اللاعبين قال روهر: "سيكون لدينا فرصة لتجربة لاعبين جدد أمام مصر، مهاجم ومدافع نريد تجربة عدد من اللاعبين".

وشدد روهر "لكن ذلك لا يمنع أننا نريد طوال الوقت لعب كرة قدم جيدة حتى في حال تجربة لاعبين جدد".

وأتم تصريحاته "ستكون هناك فرصة لمشاركة بول أونواتشو مهاجم فريق ميتلاند الدنماركي منذ بداية المباراة".