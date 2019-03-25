لوف: حالفنا الحظ أمام هولندا عكس المباريات السابقة

أقر يواخيم لوف مدرب ألمانيا أنه كان محظوظا بفوز فريقه يوم الأحد على مضيفته هولندا في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2020 وهو الانتصار الذي انتظره منتخب مانشافت منذ المونديال الماضي.

وقال لوف في حوار مع قناة RTL:"لم نفقد الأمل، اليوم حالفنا الحظ عكس المباريات السابقة".

وافتقدت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، الفوز في آخر 5 مباريات رسمية قبل أن تنتزع فوزا صعبا من أرض هولندا بنتيجة 3-2.

وخيب الفريق آمال عشاقه وفقد لقبه مبكرا في كأس العالم الأخيرة بالخروج من الدور الأول بعد الخسارة أمام المكسيك وكوريا الجنوبية والفوز على السويد.

ومنذ الانتصار على السويد خسرت ألمانيا 3 لقاءات رسمية وتعادلت مرتين.

وتقدمت ألمانيا بهدفين قبل نهاية الشوط الأول لكن هولندا القوية تعادلت في الدقيقة 63 وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل نيكو شولز هدفا صاعقا في شباك ياسبر سيليسين.