لوف: حالفنا الحظ أمام هولندا عكس المباريات السابقة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 08:59

كتب : FilGoal

ألمانيا

أقر يواخيم لوف مدرب ألمانيا أنه كان محظوظا بفوز فريقه يوم الأحد على مضيفته هولندا في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2020 وهو الانتصار الذي انتظره منتخب مانشافت منذ المونديال الماضي.

وقال لوف في حوار مع قناة RTL:"لم نفقد الأمل، اليوم حالفنا الحظ عكس المباريات السابقة".

وافتقدت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، الفوز في آخر 5 مباريات رسمية قبل أن تنتزع فوزا صعبا من أرض هولندا بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة

مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريد عبد الغني: لم يتدخل أحد في استبعاد السعيد من المنتخب مجدي عبد الغني: الأهلي أقرب للدوري قمر: نستطيع الفوز على الأهلي مجددا

وخيب الفريق آمال عشاقه وفقد لقبه مبكرا في كأس العالم الأخيرة بالخروج من الدور الأول بعد الخسارة أمام المكسيك وكوريا الجنوبية والفوز على السويد.

ومنذ الانتصار على السويد خسرت ألمانيا 3 لقاءات رسمية وتعادلت مرتين.

وتقدمت ألمانيا بهدفين قبل نهاية الشوط الأول لكن هولندا القوية تعادلت في الدقيقة 63 وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل نيكو شولز هدفا صاعقا في شباك ياسبر سيليسين.

ألمانيا هولندا لوف

نرشح لكم

أخر الأخبار

هل تحسنت أرضيته؟ بالصور – عامر حسين يزور برج العرب لمتابعة أعمال التطوير قبل الدربي 18 دقيقة | الدوري المصري
كاف يستقر على مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال.. تلبية لطلب الأهلي ولا مباريات وقت قرعة كأس الأمم 33 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: موقف إنبي يزيد من صعوبة المواجهة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف جاهزية سعد سمير وأيمن أشرف للقاء القمة ساعة | الدوري المصري
هل تستهل مصر كأس إفريقيا أمام فريق واجهته من قبل في الافتتاح؟ ساعة | إفريقيا
كرة طائرة - آية الشامي: مؤازرة جمهور الأهلي ستكون نقطة فارقة في نهائي إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك