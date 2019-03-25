مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريد

الإثنين، 25 مارس 2019 - 08:46

كتب : FilGoal

زيدان - مورينيو‎

أثنى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق على زين الدين زيدان الذي عاد لتدريب ريال مدريد بعدما رحل عنه في يونيو الماضي.

وقال البرتغالي في حوار مع قناة كانال+ الفرنسية:"لا يمكننا الحديث عن مسيرته بعد لكن في وقت قصير حقق ما لم يحققه أحد من قبل، الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية".

وواصل "الآن يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته. عليه بناء فريق، عليه القيام بخيارات، شراء وبيع لاعبين. عليه تدريبهم، نقل فلسفته إليهم. أعتقد أنه ربما الشخص الأنسب لهذا النادي".

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بعد تخبط عاشه ريال مدريد مع المدربين جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري عاد زيدان لقيادة الفريق الذي تركه عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولا يزال مورينيو يتمتع باجازته لكنه يشتاق للعودة مرة أخرى إلى مقعد الرجل الأول. وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وأتم مدرب بورتو وريال مدريد السابق "يوم بعد يوم أفتقد التدريب. لا أخفي ذلك. هناك شيء يدور في رأسي، الفوز بدوري خامس ودوري الأبطال مع فريق ثالث".

حقق "سبيشال وان" لقب الدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، فهل البطولة الخامسة تكون في فرنسا أم ألمانيا؟

واعتلى عرش أوروبا مع بورتو في 2003-2004 ومع إنتر في 2009-2010.

ريال مدريد زيدان مورينيو

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