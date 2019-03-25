أمونيكي: فخور بإنجازي مع تنزانيا.. ولن أختار بين الزمالك والأهلي لهذا السبب

أبدى إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، سعادته بالتأهل التاريخي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

تنزانيا خطفت التأهل إلى أمم إفريقيا لأول مرة منذ 39 عاما، في اليوم الأخير من التصفيات. (طالع التفاصيل)

وصرّح أمونيكي النجم السابق للزمالك ومنتخب نيجيريا: "أشكر المصريين على مساندتهم لـ تنزانيا، أنا سعيد بتأهلنا وبقدرتنا على الظهور في مصر".

وأضاف عبر برنامج الماتش في صدى البلد: "الجماهير المصرية ساندتني لأني مصري، لدي العديد من الأصدقاء هناك".

وواصل أمونيكي حديثه: "عندما أتيت لتدريب تنزانيا، أخبرتهم أننا لا نحتاج إلى معجزة حتى نتأهل، بل إلى العمل الجاد، هذه كانت فلسفتي منذ أن كنت لاعبا في الزمالك، ولا تزال فلسفتي كمدرب".

مشيرا: "أنا سعيد للغاية، ليس لأجلي، بل لأجل 5 ملايين تنزاني سعداء بعد غياب طويل عن النهائيات، لدينا لاعبين رائعين وموهوبين".

وشرح أمونيكي كيف سيظهر منتخب تنزانيا في أمم إفريقيا: "في النهائيات يجب أن نتحلى بالواقعية، إنه ظهورنا الأول منذ نسخة 1980 على أرض نيجيريا، لن يكون الأمر سهلا، ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم لو تحلينا بالالتزام والجوع والتواضع".

مشددا: "يجب أن نستعد جيدا لمواجهة منتخبات الصف الأول وعمالقة القارة الإفريقية".

وأبدى أمونيكي سعادته للنهضة العامة في الكرة التنزانية على مستوى الأندية والمنتخب: "سيمبا فريق مميز ومن الجيد أن يظهر فريقان من تنزانيا في البطولة الإفريقية، كما تأهل منتخب تنزانيا اليوم إلى نهائيات أمم إفريقيا وهو شيء رائع، علينا أن نتحين الفرص وأن ندفع أنفسنا إلى الأمام وأن نتعلّم ونتطور".

وتحوّل أمونيكي للحديث عن مباراة الزمالك والأهلي المرتقبة يوم السبت المقبل: "مباراة الزمالك والأهلي ستكون مهمة، لا يمكن توقع هوية الفائز، فالأمر متوقف على الجانب الذهني والتركيز وطريقة اللعب".

مشيرا: "الندية بين الأهلي والزمالك مفيدة للكرة المصرية لأن الفريقين يمتلكان لاعبين عظماء".

وواصل: "أريد رؤية كرة قدم جيدة، سيكون دربي قويا، الزمالك يؤدي بشكل جيد مؤخرا".

ورفض أمونيكي الإفصاح عن أمنيته في المباراة رغم كونه لاعبا سابقا في للقلعة البيضاء: "لن أقول أنني مع الزمالك أو مع الأهلي، لأن جمهور الفريقين أحبني أثناء تواجدي في مصر".

وأضاف: "أنا مع أي شيء سيحسّن من الكرة المصرية ويجعلها تتحسن وتصير أقوى".

مختتما: "أتمنى أن تسيطر أجواء التآلف على الدربي وأن نستمتع بالمباراة".