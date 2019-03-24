انتهت في تصفيات إفريقيا - ليبيا (1) (2) جنوب إفريقيا.. "الأولاد" إلى أمم إفريقيا

الأحد، 24 مارس 2019 - 18:45

كتب : FilGoal

ليبيا

تستقبل ليبيا نظيرتها جنوب إفريقيا في مدينة صفاقس التونسية، بآخر مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

مباراة المجموعة الخامسة ستحدد الصاعد الثاني في المجموعة رفقة نيجيريا، إذ يكفي جنوب إفريقيا الفوز أو التعادل، بينما تحتاج ليبيا إلى الفوز بشكل إجباري.

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نهاية المباراة

ق.68 هدف ثانٍ لـ جنوب إفريقيا بواسطة بيرسي تاو

ق.63 التعادل لـ ليبيا بواسطة بن علي من ركلة جزاء

ق.50 بيرسي تاو يسجل الهدف الأول لـ جنوب إفريقيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

جنوب إفريقيا ليبيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية

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