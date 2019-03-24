مهاجم ليفربول: اللعب بجوار صلاح وماني يجعل الأمور أسهل

أشاد ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول بالدور الذي يلعبه معه الثنائي محمد صلاح وساديو ماني حين يشارك في مباريات الريدز

قضى أوريجي معظم فترة لعبه في ليفربول في مركز المهاجم، لكنه كان يلعب بانتظام كجناج أيسر مؤخراً، فقد شارك في 8 من المباريات التسعة الأخيرة لليفربول في جميع المسابقات، مرتين منهم كأساسي.

وقال أوريجي في تصريحات لموقع ناديه: "لقد أحببت هذا الدور. حتى في فرق الشباب، كنت ألعب في المقدمة وفي الجناح، لذلك أنا مرتاح في كلا المركزين. ربما رآني الناس أكثر في الهجوم في العامين الأخيرين، لكني أحب تمامًا المشاركة على الجناح أيضًا".

وأضاف "لقد استمتعت باللعب إلى جانب صلاح وماني ضد واتفورد ولكن بالطبع هما لاعبين رائعين مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة لي وأعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالاستمتاع. كوني لاعبًا مهاجمًا، أحب الأمر عندما يكون لدي مساحة أمامي. هذا جيد دائمًا وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في تلك الليلة".

يشعر الدولي البلجيكي بالسعادة وهو يساهم في أي دور خلال رحلة بحث ليفربول عن المجد، فالفريق يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو.

جاء تأثير أوريجي هذا الموسم غالبًا من مقاعد البدلاء، أبرزها أمام إيفرتون على ملعب آنفيلد في ديسمبر، ومؤخراً في مهمة شاقة استمرت 18 دقيقة على الجناح الأيسر خلال فوز الأحد المهم على فولهام يوم الأحد الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قال "إنها لعبة جماعية، وكما قلت دائمًا، أحاول أن أتألق كلما أتيحت لي الفرصة. أركز على ما يمكنني فعله لمساعدة الفريق بأي مركز. أنا فقط يجب أن أبقى إيجابيًا. أعلم أن لدينا أهدافًا كبيرة، لذا، فبغض النظر عن الدور المطلوب مني القيام به، يسعدني القيام بذلك. بالطبع أنا طموح وأريد أن ألعب بأكبر قدر ممكن لكن الشيء الأكثر أهمية هو فريقنا وأهدافه".

المواجهة مع توتنام في أنفيلد يوم 31 مارس تمثل استئناف موسم الريدز، وهي المباراة الأولى في سلسلة من سبع مباريات في غضون 26 يومًا فقط، وقد حدد أوريجي هدف فريق كلوب قبل الخوض في الفترة الأهم لهذا للموسم.

وشدد "لدينا الكثير من الجودة وعلينا فقط التركيز على الأشياء التي يتعين علينا القيام بها كل أسبوع لنكون في أفضل حالاتنا. في النهاية، هذه هي الأشياء التي يمكننا السيطرة عليها".

وأردف "بالطبع، سنحاول الفوز في كل مباراة. نحن نعلم أنه إذا استطعنا فعل ذلك، فيمكننا أن ننجح في نهاية الموسم. لدينا مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين هنا في النادي، لذا علينا فقط أن نحافظ على إيجابيتنا ونستمر. بدايةً من كل حصة تدريبية، يجب أن نحاول تقديم أفضل ما لدينا، وفي كل مباراة يجب. بغض النظر عما يحدث - سلبيًا أو إيجابيًا - علينا فقط الاستمرار ثم في نهاية الموسم سنرى كيف تسير الأمور".

قضى أوريغي معظم فترة لعبه في ليفربول في مركز المهاجم، لكنه كان يلعب بانتظام كجناج أيسر مؤخراً وسجل هدفا أثناء اللعب في هذا المركز بشكل مثير للإعجاب خلال فوز الفريق على واتفورد الشهر الماضي 5-0.

وتابع اللاعب: "لقد أحببت هذا الدور. حتى في فرق الشباب، كنت ألعب في المقدمة وفي الجناح، لذلك أنا مرتاح في كلا المركزين. ربما رآني الناس أكثر في الهجوم في العامين الأخيرين، لكني أحب تمامًا المشاركة على الجناح أيضًا. لقد استمتعت باللعب إلى جانب ساديو ومو ضد واتفورد ولكن بالطبع هما لاعبين رائعين مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة لي وأعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالاستمتاع. كوني لاعبًا مهاجمًا، أحب الأمر عندما يكون لدي مساحة أمامي. هذا جيد دائمًا وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في تلك الليلة".