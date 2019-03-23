يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب النيجر على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتُعد مواجهة النيجر هي المواجهة الرسمية الأخيرة للمنتخب المصري قبل انطلاق منافسات كأس الأمم 2019 في مصر.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً. وضمن المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة.

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انتهت

** تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك الشناوي.

** ق81 هدف التعادل لمنتخب النيجر عن طريق أمادو موتاري

** ق78 خروج كوكا ومشاركة مصطفى محمد

** ق67 خروج عمار حمدي ونزول عبد الرحمن مجدي

** ق55 سليمان ساكو يهدر ركلة جزاء للنيجر أمام تألق الشناوي الذي تصدى

** تمريرة متقنة من عمار حمدي للمنطلق تريزيجيه قبل أن يسدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء

** ق49 جوووووووووووووووووووول تريزيجيه والهدف الأول للمنتخب

** مشاركة تريزيجيه وخروج علي غزال

** انطلاق الشوط الثاني

** النيجر (0) - (0) مصر

** نهاية الشوط الأول

** ق37 خطورة كبيرة من أصحاب الأرض ولكن شباك مصر لم تهتز

** ق31 القائم ينقذ منتخب مصر من هدف أول محقق لـ النيجر

** ق25 تسديدة أولى قوية من عمار حمدي على مرمى النيجر ولكن يتصدى لها حارس أصحاب الأرض

** ق23 بطاقة صفراء لـ محمد هاني بداعي إهدار الوقت أثناء تنفيذ رمية التماس

** 10 دقائق هادئة تماما بلا أي فرص تُذكر

** فرصة أولى للمنتخب المصري عن طريق أحمد حسن "كوكا" بعد تمريرة عمرو وردة ولكن حارس النيجر يخرج من مرماه ويلحق بالكرة قبل كوكا

** النيجر (0) - (0) مصر

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة