يرى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي أن الفريق يملك مجموعة من الحراس المتميزين الذين سيكون لهم مكانة كبيرة على ساحة الكرة المصرية.

محمد عواد النادي : الوحدة الإسماعيلي

ويضم الإسماعيلي بين صفوفه الحراس محمد فوزي ومحمد مجدي ومحمود رضا والصاعد أيمن رجب.

وقال لـFilGoal.com إن هناك منافسة شريفة بين محمد فوزي ومحمد مجدي إذ أن كليهما يبحث عن حراسة المرمى بالتشكيل الأساسي.

وأضاف أن الحارسين لو شاركا من بداية الموسم لانضما للمنتخب الوطني، وأكمل موضحا "أتحدى بأن الحارسين سيكونان أحسن حراس مرمى في مصر".

وعن مستقبل محمد عواد حارس الفريق المعار إلى الوحدة السعودي أوضح سعفان أن الحارس سيعود للإسماعيلي في شهر يونيو القادم وسيكون أمر بقائه أو رحيله في يد إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان التي وافقت على رحيله للدوري السعودي.

وعن أمنياته لتدريب حراس المنتخب بعد نجاحه مع حراس الدراويش، أتم مشير إلى أن كل مدرب يتمنى أن ينضم لجهاز المنتخب لهذا فهو يتعب ويبذل الجهد والأمر في النهاية لتوفيق وإرادة الله سبحانه وتعالى.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.