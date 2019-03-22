مؤتمر إنريكي – عن استدعاء 41 لاعبا وإصابة أسينسيو و"نطح الحائط برأسه"

قال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن لاعبه ماركو أسينسيو تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في مواجهة النرويج.

إسبانيا تستقبل النرويج على ملعب المستايا، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2020.

وصرّح إنريكي: "أسينسيو عانى من إصابة في السمانة بالفعل، اليوم سيتدرّب دون مشاكل مع بقية المجموعة، وسيكون متاحا لخوض المباراة".

مدرب برشلونة السابق استدعى 41 لاعبا مختلفا منذ توليه مسؤولية تدريب إسبانيا بعد كأس العالم: "أتمنى لو أمتلك 11 لاعبا أساسيا وقائمة من 23 لاعبا فقط، ولكن هذا مستحيل، ليس لدينا المزيد من التجارب، دخلنا مرحلة الجدية، بالطبع سأواصل تجربة اللاعبين، ولكننا الآن نحتاج إلى تحقيق النتائج، ويجب أن نراعي تغيير الأجيال".

وأشاد إنريكي بالمنافس معددا مزاياه: "النرويج منتخب من شمال أوروبيا، يتمتع بلياقة بدنية عالية تفوقنا، ويعتمد على اللعب المباشر مع اعتماده على ثنائي في خط الهجوم. جوشوا كينج هو اللاعب الأكثر حسما في صفوف النرويج، كما يمتلكون جناحين مميزين، سنحاول إيقاف هجماتهم المرتدة ونسيطر على الكرة".

وأشار إنريكي إلى أن داني باريخو قائد فالنسيا يمكنه المشاركة كلاعب ارتكاز أو محور: "باريخو يستطيع اللعب في أي من مراكز الوسط".

الجيل الحالي لـ إسبانيا أفضل من 2008؟ إنريكي لديه وجهة نظر: "إنه رأي، ولكن نحن نتحدث هنا عن منتخب توج باليورو مرتين وبكأس العالم، بينما نحن خسرنا".

إسبانيا تعود للعب على ملعب المستايا الخاص بـ فالنسيا تزامنًا مع مئوية الخفافيش: "أتمنى رؤية الملعب ممتلئا لأننا نحتاج الجماهير، أريد اختبار نفس الأجواء التي عشناها في المباريات السابقة".

هل مواصلة اختيار دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد تلميح لتجديد الثقة فيه؟ إنريكي يراوغ: "لدي 3 حراس مرمى لم أغيّرهم والوقت سيظهِر ما إذا كانت اختياراتي خاطئة أم لا، ولكن اختياري جلية وتعكس ما أؤمن به".

إنريكي يعتبر واحدا من رموز مقاطعة أستورياس، إذ بدأ مسيرته في فريق سبورتنج خيخون قبل اللعب في ريال مدريد وبرشلونة.

مساء الأحد، يصطدم خيخون بجاره ريال أوفيدو في دربي أستورياس الساخن جدا بدوري القسم الثاني الإسباني: "إن سارت الأمور على ما يرام، فسأشاهد المباراة. أما وإن لم يحدث ذلك، فسأنطح الحائط برأسي وأساند فريقي: سبورتنج".

اقرأ أيضا:

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا دخل لنا بملاعب الأندية في إفريقيا.. سيحددونها بمعاونة الأمن

بالفيديو – تصفيات أمم إفريقيا.. أنجولا تهزم بوتسوانا وترافق موريتانيا إلى مصر

بالفيديو – المنتخب الأوليمبي يهزم أمريكا بثنائية استعدادا لتصفيات أوليمبياد طوكيو

ماني: المقارنة طبيعية ومُحرجة مع صلاح.. ولا أتعمد عدم التمرير له

النيران تُحاصر روما.. شجار بالأيدي بين دجيكو والشعراوي وقرار رانييري "يُغضب الفرعون"