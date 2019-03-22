منتخب مصر بالأحمر والأسود أمام النيجر

الجمعة، 22 مارس 2019 - 14:22

كتب : عاطف شادي

مصر - أوروجواي

تقرر خلال الاجتماع الفني لمباراة النيجر ومصر ارتداء الفراعنة لقميص لونه أحمر وسروال وجورب لونهما أسود يوم السبت في آخر جولة من تصفيات كأس إفريقيا 2019.

ويرتدي منتخب النيجر مستضيف المباراة الزي الأبيض.

وطلب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر خلال الاجتماع أن يسمح للحكم بإيقاف المباراة مرة كل شوط ليشرب اللاعبون مياه.

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وتستضيف مصر البطولة التي تنطلق في 21 يونيو المقبل بينما فقدت النيجر فرصتها في التأهل إلى كأس إفريقيا.

وفازت مصر على النيجر بنتيجة 6-صفر في لقاء الذهاب.

وتنطلق المباراة يوم السبت في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر النيجر

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