هل انتهت الأزمة؟ بعد 6 أسابيع من الغياب.. إيكاردي يعود لتدريبات إنتر

بعد 6 أسابيع من الغياب والخلافات عاد الأرجنتيني أخيرا. ماورو إيكاردي يشارك في تدريبات إنتر يوم الخميس.

وكالة الأنباء الإيطالية ANSA ذكرت أن إيكاردي عاد لتدريبات النيراتزوري في أبيانو جينتلي - مقر التدريبات - رفقة زملائه لأول مرة منذ 13 فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة أن مدراء النادي التنفيذيين كانوا ضمن الحضور في التدريبات إضافة إلى الرئيس التنفيذي جوسيبي ماروتا.

الأفاعي يلتقون مع لاتسيو يوم 31 مارس الجاري، في لقاء قد يشهد عودة إيكاردي بعد أسابيع من الخلافات والتصريحات المتبادلة مع إدارة ناديه ومدربه لوتشيانو سباليتي.

كيف بدأت الأزمة.. وتداعياتها

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا. والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فُعد ذلك مثالا سيئا حسبما وصف موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

وإيكاردي رد لأول مرة عندما أصدر بيانا يوم 28 فبراير، في ظل استمرار استبعاده من قائمة فريقه، وقال فيه "تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة" (طالع التفاصيل).

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشعلت الأوضاع في تقرير لها استعان بأحد المصادر التي ربما تبدو موثوقة.. "لاعب في الفريق رفض ذكر اسمه".

واللاعب كشف عن انقسامات داخل غرف الملابس وصراعات عرقية وشجار بين إيكاردي ومدربه سباليتي (طالع التفاصيل).

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.