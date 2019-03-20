إيمري تشان عن إدانة رونالدو: يمكنه الاحتفال كما يحب

أصر إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس على حق كريستيانو رونالدو نجم الفريق على الاحتفال كما يحب بعد إدانة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمام أتليتكو مدريد.

وكان رونالدو قد تمت إدانته بسبب احتفاله بفوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واحتفل رونالدو وقتها على طريقة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب.

وقال تشان في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "لا يمكنني تقييم ما فعله رونالدو".

وتابع "يجب أن يقال إن شخصا مثل رونالدو نظرا لأدائه سمح له بالرد والاحتفال كما يحب".

وقرر الاتحاد الأوروبي فتح التحقيق في احتفال رونالدو وفي انتظار ما إذا كانت العقوبة مالية فقط أم سيتم توقيع عقوبة حرمان لمباراة.

وشدد تشان "الجميع في الملعب كان يعرف المقصود باحتفال رونالدو، ولا أرى مشكلة في ذلك".

وأتم تصريحاته "رونالدو من النوع الهاديء للغاية وقد أثار إعجابي كثيرا ويتعامل معنا بصورة أكثر من رائعة".