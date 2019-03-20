ميرور: جوارديولا يشتعل غضبا بسبب تعديل موعد لقاء سيتي ضد كارديف

استشاط بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غضبا بعد تعديل موعد مباراة فريقه ضد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي، حسب جريدة ميرور.

فقد تم تقديم موعد المباراة 3 أيام في ظل الصراع على لقب المسابقة مع ليفربول، وأصبح على سيتي التعامل مع ضغط المباريات حتى نهاية الموسم، سبب التعديل هو انشغال سيتي بمواجهة برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السادس من أبريل والذي كان من المفترض فيه ملاقاة كارديف.

وذكرت جريدة ميرور أن بيب شعر بالغضب بسبب تعديل موعد المباراة لهذا التاريخ مما يجعل فريقه يلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام طوال شهر أبريل عقب فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت بأنه يشعر بأن هذا الجدول المزدحم قد يؤثر على فرصه في التتويج بالرباعية هذا الموسم.

فالفريق حصد كأس رابطة المحترفين ويأمل في التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا.

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

إمكانية استمرار فريق بيب جوارديولا في دوري الأبطال جعلت تأجيل مباراة سيتي مع كارديف لموعد لاحق مستحيلا، لأن يومي الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو مخصصان لذهاب نصف نهائي الأبطال، ويومي 7 و8 مايو للإياب، علما بأن موسم الدوري الإنجليزي سينتهي يوم 12 مايو.

يذكر أن مباريات الجولة قبل الأخيرة والجولة الختامية من الدوري الإنجليزي ستلعب في وقت واحد، وقد تشهد أحدهما ذهاب اللقب إلى مدينة ليفربول أو مدينة مانشستر.

وتأتي مباريات سيتي حتى نهاية الموسم على النحو التالي:-

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد.. السبت 30 مارس

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد.. الأربعاء 3 أبريل

نصف نهائي الكأس: برايتون على ملعب ويمبلي.. السبت 6 أبريل

ذهاب ربع نهائي الأبطال: توتنام خارج ملعب الاتحاد .. الثلاثاء 9 أبريل

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 14 أبريل

إياب ربع نهائي الأبطال: توتنام على ملعب الاتحاد .. الأربعاء 17 أبريل

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد.. السبت 20 أبريل

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مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد.. الأربعاء 24 أبريل

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 28 أبريل

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد.. السبت 4 مايو

إياب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 7 مايو أو الأربعاء 8 مايو

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 12 مايو

الصراع ملتهب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).