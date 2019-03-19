كلوب: أحببت الطريقة التي أسقطنا بها فولام

يفضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الطريقة المثيرة التي فاز بها فريقه على مضيفه فولام أكثر من الفوز بهدف وحيد.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب لموقع ناديه: "في اللحظة التي سجل فيها جيمس ميلنر ركلة الجزاء شعرنا بالارتياح. لم أعتقد أننا سنخوض موقفاً صعباً مجدداً، لأننا دافعنا جيداً في ظروف صعبة".

وأضاف "منحناهم فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة بالدرجة الكافية خلال الشوط الثاني. لم يكن علينا فعل ذلك. عقب مباراة في دوري الأبطال، تحتاج لحسم الأمور في الشوط الأول. خضنا مواجهات ضد بيرنلي وبايرن وفولام، وهذا يشبه خوض ثلاث مباريات مختلفة. كان علينا أن نتكيف مع ذلك".

وواصل "فولام فريق جيد ومن الواضح أنه تخلص من ضغوط البقاء، وهم الآن يريدون فقط لعب كرة القدم وإظهار هويتهم. هذا ما فعلوه أمامنا، وجعلنا نبذل مجهوداً كبيراً، وهو بالطبع أمر مرهق بالنسبة لنا في أسبوع مثل هذا".

وأكمل "في الشوط الثاني سنحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد. طالما كنت متقدماً بهدف، يكون الباب مفتوح أمام المنافس للعودة. استغلوا لحظة من عدم التفاهم، ولكن النتيجة التي تحققت أفضل من الفوز بهدف وحيد. أنا أحب ذلك كثيراً".

وأتم المدرب الألماني "ما بذله اللاعبون من مجهود كان رائعاً. يمكنك أن ترى أنها كانت نهاية لفترة مكثفة أخرى. عدد قليل من اللاعبين يخوض الآن مواجهات دولية، ولكن على الباقي نيل قسط من الراحة ثم نبدأ من جديد عند عودتهم. نأمل أن يعود الجميع بحالة جيدة".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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