كلوب: مباراة فولام كانت غريبة.. وسعيد برد فعل اللاعبين بعد هدف بابل

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته برد فعل لاعبيه بعد الهدف الغريب الذي هز شباكهم في مباراة فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بدأنا بشكل أفضل ثم فقدنا الإيقاع قليلاً بسبب شيئين. فولام فريق جيد حقًا يلعب كرة قدم جيدة. لقد رأيت آخر مباراتين لهم، وشاهدت خلال هذا الموسم بضع مباريات أخرى، لكن كان يتعين عليّ مشاهدة آخر مباراتين بشكل مكثف".

وأضاف "يلعبون جيدًا لكن دون دون تهديد مباشر على المرمى هذا يعني أنهم يبذلون مجهودًا كبيرًا ونحن بذلنا مجهودًا كبيرًا في مباراة الأربعاء. بالنسبة لنا، سيكون الأمر أسهل إذا كانت لدينا فرص أكبر للفوز بالكرة، لا يمكنك الفوز بالكرة لأنهم يلعبون بشكل جيد، يجب عليك فقط سد الثغرات حتى يرتكبون خطأ أو تفوز بالكرة مرة واحدة".

وواصل "إنها مباراة غريبة، وهي مختلفة تمامًا عن المباراتين اللتين لعبناهما هذا الأسبوع، وهما بيرنلي وبايرن ميونيخ وثم فولاام. كانوا ثلاثة مباريات مختلفة. هذا كلفنا قليلا من الإيقاع".

وأردف المدرب الألماني "لقد سجلنا هدفًا رائعًا وكان بإمكاننا تحقيق المزيد من هذه المواقف، ولا نزال مهيمنين. ولكن عندما كان لديهم الكرة كان علينا العمل كثيرًا".

وعن الأداء في الشوط الثاني، أوضح "أعتقد أننا كنا أكثر سيطرة وكان لدينا فرص أفضل في منطقة الجزاء، وبدأنا على الفور بشكل أفضل".

واستمر "كل شيء على ما يرام، إنها مباراة عادية ضد فريق كرة قدم جيد. كان بإمكاننا تسجيل هدف واحد أو اثنين قبل فولام. سمحنا لهم بالعودة قليلاً إلى المباراة، بهجمات مرتدة وتمرير الكرة الخاطئة".

وأتم "لقد جاء هدف ريان بابل من سوء تفاهم، ولكن هذه المواقف طبيعية وتحدث. بعد هدفهم، رأيت فعلاً رد فعل لاعبي وأنا سعيد فعلاً بهذا. كان رد فعل جيد. ليست مباراة كرة قدم مثالية، ولكن في الأسبوع الصعب بالنسبة لنا، كانت النتيجة مثيرة".

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ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.