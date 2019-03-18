فان دايك عن هفوته القاتلة أمام فولام: الأخطاء جزء من كرة القدم

فسر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الخطأ القاتل الذي ارتكبه أمام فولام وكان سيكلف فريقه التعادل.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه أحد تلك المواقف التي تحاول فيها إرجاع الكرة بالرأس لحارس المرمى".

وأضاف المدافع الهولندي "كانت الكرة قصيرة بعض الشيء وكانت الكرة صعبة، وكان ريان بابل منتظرا لخطف الكرة وسجل الهدف".

وواصل "لقد أعطاهم هذا الهدف بعض الإيمان ولكن من الواضح أن ذلك يحدث في بعض الأحيان في المباريات".

وأتم أغلى مدافع في العالم "الأخطاء هي جزء من كرة القدم، عليك أن تتقبلها وسوف أفعل ذلك".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ويعتقد فان دايك أنه كان يجب على فريقه الحصول على النقاط الثلاث في وقت مبكر، وأوضح "أعتقد أنه في الشوط الأول ربما كان بإمكاننا قتل المباراة وتسجيل هدف ثان وجعل الأمور أسهل قليلاً".

وأتم "في الشوط الثاني كان لديهم ثقة وتمكنوا من اللعب بحرية لأنهم ليس لديهم ما يخسرونه حقًا. أعتقد أننا جعلنا الأمر صعبًا للغاية على أنفسنا مع الهدف الذي استقبلناه، لكن في النهاية حصلنا على النقاط الثلاث وهذا هو المهم".