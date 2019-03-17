تقرير: جريزمان يشعر بالأسف لرفض برشلونة سابقا ويسعى للخروج من أتليتكو مدريد

يبدو أن أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد قد اتخذ قرارا غير مناسبا برفض برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية ما جعله يفكر في الرحيل مجددا.

وكان جريزمان قريبا من الانضمام إلى صفوف برشلونة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل قبل أن يخرج في فيديو مصور يعلن رغبته بالاستمرار في أتليتكو مدريد وتجديد تعاقده.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن رغبة برشلونة مجددا في ضم اللاعب الصيف المقبل في محاولة لاستغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا. (من هنا)

ومن جانبها كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن عودة جريزمان مجددا ليكون قنبلة سوق الانتقالات المقبل.

ويمكن لبرشلونة استغلال الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان بضمه مقابل 120 مليون يورو قبل تفعيل الشرط الجديد بقيمة 200 مليون يورو في يونيو المقبل.

وأضاف التقرير الإسباني أن جريزمان يشعر بالأسف والندم على رفض برشلونة الصيف الماضي خاصة بعد خيبة الأمل مع أتليتكو مدريد في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الفرنسي يعيد التفكير في مستقبله مجددا ويبحث الخروج عن أتليتكو مدريد، في ظل رغبة سابقة من برشلونة واهتمام جديد من باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن برشلونة يبحث بقوة فكرة ضم جريزمان مجددا بعد فشل التعاقد معه قبل بداية الموسم.

وكشف التقرير عن تفكير الفريق الكتالوني في بيع لويس سواريز أو فيليب كوتينيو لتوفير القيمة المالية للتعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن كوتينيو هو التفكير الأقرب للرحيل خاصة وأنه لم يثبت نفسه على ملعب كامب نو حتى الآن.