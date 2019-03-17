تعرف على معلقي مباريات الزمالك وليفربول وبرشلونة

الأحد، 17 مارس 2019 - 11:12

كتب : FilGoal

هدف فرجاني ساسي للزمالك في جور ماهيا

مباريات هامة عديدة تجري الأحد قبل أن يحزم اللاعبون أمتعتهم للانضمام إلى المنتخبات المختلفة استعداد لفترة التوقف الدولي.. أنظار المصريين تتجه إلى الجزائر ولندن.

في بلد المليون شهيد يخوض الزمالك مباراة حاسمة أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية ويعلق على اللقاء أحمد عبده وعادل خلو في قناة بي.إن.سبورتس 1.

وفي عاصمة إنجلترا يبحث ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح عن 3 نقاط جديدة أمام فولام تبقيه حيا في سباق الدوري المشتعل والمباراة منقولة على قناة بي.إن.سبورتس 2 ويعلق عليها أحمد الطيب.

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ولقاء ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني يعلق عليه علي محمد علي.

بينما القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان يعلق عليها عصام الشوالي.

الزمالك ليفربول برشلونة

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